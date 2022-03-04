Названы категории людей, которым следует принимать витамин D круглый год

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Тем, кто мало бывает на свежем воздухе, а также детям, беременным, гражданам старше 75 лет и людям со смуглой кожей следует принимать витамин D круглый год. Об этом рассказал профессор Сури Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.
"Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов", – приводит слова ученого Helsingin Sanomat.
Всем остальным выше перечисленным категориям рекомендуется принимать 20 микрограммов витамина D, добавил профессор.
По словам Виртанена, оценить уровень этого витамина в организме можно по рациону. В частности, если человек в возрасте от 18 до 74 лет не употребляет молочные продукты, не ест несколько раз в неделю рыбу, то ему следует принимать 10 микрограммов витамина с октября по конец марта.
Ранее психотерапевт, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева рассказала, что витамин D следует употреблять в первой половине дня, во время завтрака. В рацион необходимо включить продукты с жирами в составе – авокадо, растительное масло, семена льна или рыбу.
Кроме того, важно знать верную индивидуальную дозировку добавки. Перед приемом препарата специалист посоветовала сдать анализ на витамин D 25-OH.
"Доктор 24": витамин D
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