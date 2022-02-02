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Общество

16:51

Врач перечислила главные правила приема витамина D

общество

Фото: depositphotos/Photocreo

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева рассказала, как правильно принимать витамин D. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист отметила, что употреблять добавку следует в первой половине дня, во время завтрака. В рацион следует включить продукты с жирами в составе – авокадо, растительное масло, семена льна или рыбу.

Кроме того, важно знать верную индивидуальную дозировку добавки. Перед приемом препарата следует предварительно сдать анализ на витамин D 25-OH.

Согласно актуальной статистике, нехватку витамина D испытывают более 70% взрослых жителей России. По словам медиков, недостаток вещества негативно влияет на иммунитет и костный обмен.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что витамин С не является важным и обязательным элементом для лечения гриппа и простуды. Данная добавка не предотвращает болезнь, подчеркнул специалист.

"Доктор 24": витамин D

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