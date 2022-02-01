Терапевт рассказал о влиянии омеги-3 на мозг человека

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Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы вещества из группы омега-3. Они влияют на работу мозга и психическое состояние человека, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач-терапевт Станислав Панов рассказал, что полиненасыщенные жирные кислоты всасываются через стенки кишечника, что приводит к нескольким положительным эффектам.

"Во-первых, омега-3 жирные кислоты влияют на реологические свойства крови, то есть кровь начинает лучше течь по кровеносным сосудам, уменьшается вероятность образования тромбов. Во-вторых, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудистой стенки, препятствуя развитию там атеросклеротических бляшек", – говорится в сообщении.

Употребление продуктов с омегой-3 положительно влияет на способность человека запоминать информацию. Кроме того, микроэлементы положительно влияют на работу печени и состояние суставов.

Панов подчеркнул, что омега-3 может стать дополнительным средством при лечении депрессии. Такие добавки блокируют депрессивные симптомы у людей, которые подвержены тревожным состояниям. Рыбий жир улучшает психическое состояние человека с биполярным расстройством или пограничным расстройством личности.

Врач рассказал, что полезные вещества можно получить как из витаминных комплексов, так и из мяса, рыбы. При этом важно покупать рыбу, выловленную в северных морях. В продуктах, выращенных на фермах, нет необходимого количества вещества.

Ранее хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, что сон в теплых носках может привести к развитию инфекций и спровоцировать некроз. По его словам, в первую очередь не следует надевать носки на ночь тем, у кого нарушено кровообращение. Речь идет о людях с атеросклерозом нижних конечностей.

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