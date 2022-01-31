Назван правильный рецепт приготовления жареной картошки

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Назван главный секрет приготовления вкусной и плотной жареной картошки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на "Белновости".

Подготовку блюда предлагается разделить на несколько этапов. Так, очищенный картофель следует на полчаса оставить в холодной воде, а затем подсушить, иначе избыток воды спровоцирует подгорание ломтиков и разбрызгивание масла.

Жарить картошку следует на растительном масле или на вытопленном сале. Перемешать ломтики требуется при появлении первой корочки, затем рекомендуется делать это каждые 3–5 минут.

Ключевой особенностью рецепта называется уместное добавление соли: она потребуется в самом конце приготовления – если посолить раньше, не будет образовываться румяная корочка.

Диетолог Артем Леонов ранее рассказал, в каких случаях следует отказаться от употребления картофеля. Данный продукт вреден при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме и сахарном диабете.