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Общество

08:00

Эндокринолог назвала самые полезные зимние фрукты

общество еда

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россиянам перечислили необходимые для организма фрукты в зимнее время года. О них рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в интервью РИА Новости.

В частности, специалист посоветовала есть абрикосы. По ее словам, данный фрукт удобно хранить в замороженном или сушеном виде.

"Большое количество калия, магния, витаминов. Кроме того, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник", – отметила Тараско.

Еще одним полезным фруктом для организма в зимнее время является банан. По мнению эндокринолога, данный фрукт будет идеальным вариантом перекуса из-за повышенного содержания клетчатки, калия и углеводов.

"Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости – серотонина!" – добавила Тараско.

Эксперт также посоветовала есть гранат. Этот фрукт долго сохраняет свои целебные свойства благодаря особенностям строения.

"Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами – биофлавоноидами. Его кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим", – объяснила врач.

Тараско предупредила, что названные фрукты являются высококалорийными продуктами из-за большого количества простых углеводов.

"Злоупотреблять ими не нужно, достаточно съесть 1–2 фрукта в день", – подчеркнула эндокринолог.

Она продолжила, что все перечисленные полезные свойства имеют в себе и ягоды.

"Облепиха, черника, клюква, брусника, малина, крыжовник и так далее. Из предпочтительных методов заготовки – заморозка или щадящее высушивание", – подытожила Тараско.

Ранее американские диетологи заявили, что бороться с излишней тягой к сладкому помогает употребление на завтрак овсяной каши. По словам экспертов, имеющаяся в ней клетчатка способствует поддержанию в крови необходимого уровня глюкозы.

"Это наш город": какие фрукты можно есть зимой

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