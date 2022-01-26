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Врач рассказала о риске потерять зубы из-за употребления семечек

"Зубы начинают шататься": врач рассказала об опасности употребления семечек
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/apzhelez

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала Москве 24, что при регулярном употреблении неочищенных семечек со временем значительно увеличиваются риски потерять зубы.

"Шелуха способна повреждать и создавать микропорезы на слизистой, на деснах. Десна становится слабой, она плохо фиксирует зубы. Зубы начинают шататься и можно даже их потерять", – пояснила специалист в интервью программе "Доктор 24".

Те, кто чистят семечки зубами, рискуют заболеть пародонтозом как минимум. Пародонтоз – это воспалительное заболевание десен. Если постоянно употреблять семечки в неочищенном виде и постоянно страдать пародонтозом, риски потери зубов просто колоссальные.
Алина Будаковская
врач-диетолог и гастроэнтеролог

Перед употреблением семечек их стоит помыть и высушить, рекомендует Будаковская.

"Та грязь, которая находится на семечках, попадает в ротовую полость, возникают стоматиты. Это тоже воспалительные заболевания слизистой ротовой полости, достаточно болезненные. Чтобы нивелировать этот риск, можно использовать свои руки: чистить семечки исключительно руками", – добавила диетолог.

Кроме того, по ее словам, семечки с морской солью вреднее обычных из-за слишком высокого содержания соли.

"Мы даже не всегда в пищу употребляем столько соли, сколько можем съесть ее вместе с семечками. Особенно в беседе, это совершенно незаметно. Людям, страдающим высоким давлением, проблемами с почками, отеками, нарушениями кровообращения, такой продукт не рекомендуется есть", – отметила Будаковская.

Специалист также посоветовала не злоупотреблять семечками людям, которые следят за своей фигурой.

В стакане семечек содержится практически 1 200 килокалорий. Это очень критичное количество. Согласна, остановиться невозможно. Но это действительно очень вредно – в таком количестве употреблять семечки. Безопасно всего лишь 50 граммов в сутки.
Алина Будаковская
врач-диетолог и гастроэнтеролог

Вместе с тем врач развеяла миф о том, что аппендицит может развиться, если проглотить шелуху семечек.

"Мы очень часто употребляем много пищевого мусора. Можем проглотить случайно косточку от вишни, ту же самую шелуху от семечки, какое-то грубое волокно, которое содержится в фасоли. Ничего страшного в этом нет. Наш кишечник способен расширяться и сокращаться", – сказала гастроэнтеролог.

Среди полезных свойств семечек диетолог выделила содержание в них большого количества полиненасыщенных жирных кислот. Благодаря этому семечки являются самым доступным продуктом для профилактики атеросклероза, подчеркнула Будаковская. Также потребление семечек будет полезно в борьбе с перхотью и другими кожными заболеваниями за счет содержания в них витаминов группы B, заключила врач.

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Носатов Иван

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