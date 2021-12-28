Диетолог рассказала, какая еда понижает сахар в крови

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что продукты с содержанием клетчатки, хрома и белка помогут понизить уровень сахара в крови.
В частности, специалист советует есть овощи, богатые клетчаткой. При этом диетолог обращает внимание, что некоторые из них могут менять свой гликемический индекс во время приготовления из-за содержания крахмала.
Много клетчатки присутствует в необработанном рисе и крупах, которые нужно долго варить, говорит диетолог. При этом от каш быстрого приготовления она советует отказаться. "Клетчатка сдерживает сахар, не дает ему сразу усваиваться и выдает в кровь постепенно, то есть является, по сути, дозатором, поэтому организм энергичен, но без ярких гликемических всплесков", – пояснила Соломатина.
Продукты с содержанием белка тоже сдерживают активность глюкозы, продолжает специалист. Поэтому их желательно включить в рацион, чтобы держать уровень сахара в норме, советует она.
Кроме того, следует обратить внимание на продукты, в которых содержится хром, говорит эксперт. Этого элемента, по словам Соломатиной, много в морепродуктах, печени и брокколи.
Ранее диетолог Юлия Пигарева предупредила о скрытом сахаре в некоторых продуктах, о котором не говорится на их этикетке. В частности, речь идет о твороге, йогуртах, соусах, газированных напитках, мюслях и так далее.
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