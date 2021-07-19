Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

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Врачи из Великобритании рассказали, как по ладоням можно определить опасный уровень сахара в крови. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
У людей, страдающих диабетом, появляется синдром жесткой руки, или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность. По словам специалистов, сначала ощущение скованности возникает в мизинце, а затем оно может распространиться на все пальцы. При этом кожа на ощупь становится утолщенной или восковой.
О наличии болезни можно узнать, сведя ладони вместе. Если пальцы рук не соприкоснутся, человеку следует обратиться к врачу.
Также насторожиться стоит при шелушении кожи век, появлении небольших желтоватых бляшек на веках и коже вокруг глаз, появлении маленьких красновато-желтых шишек.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые создали безболезненный тест для диабетиков. Новый тип специальных полосок позволит диабетикам не прокалывать палец для сбора крови, достаточно будет положить одну из них на язык. Спустя несколько минут результаты отобразятся на экране смартфона. Ожидается, что новые полоски поступят в продажу не раньше 2023 года.
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