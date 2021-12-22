Диетолог назвала продукты, разрушающие микрофлору кишечника

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Кексы, печенье и торты с растительными жирами могут навредить микрофлоре кишечника, заявила испанский диетолог Эли Гальего. Об этом сообщает радио "КП".
Одним из главных врагов кишечника эксперт назвала алкоголь. Он способен изменять структуру микробиома, что приводит к проникновению вредных бактерий. Опасными для кишечника являются и газированные напитки, которые переполняют организм токсинами и снижают его иммунитет.
Ранее диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах инжира. По словам специалиста, продукт богат клетчаткой, необходимой для нормальной работы пищеварительной системы. Кроме того, инжир является полезным для кишечника пребиотиком.
Эксперт отметила, что продукт имеет в своем составе большое количество витаминов и минералов. В их числе – калий, магний, а также витамины группы B.
"Городской стандарт": инжир
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