Диетолог назвала полезный для кишечника продукт

Фото: ITAR-TASS/Алексей Павлишак

Диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах инжира. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, продукт богат клетчаткой, необходимой для нормальной работы пищеварительной системы. Кроме того, инжир является полезным для кишечника пребиотиком.

"Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм", – объяснила Фус.

Эксперт отметила, что инжир имеет в своем составе большое количество витаминов и минералов. В их числе – калий, магний, а также витамины группы B.

Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.