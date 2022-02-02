Врач развеял популярный миф о витамине C

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Прием витамина C не является обязательным элементом лечения гриппа и простуды, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Мы знаем, что есть работы, которые говорят, что да, витамин C – принимай, не принимай для профилактики – не предотвращает болезнь", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
При этом, по словам специалиста, в ряде научных работ говорится, что большие дозы витамина C могут сократить период течения болезни. Мясников отметил, что данную добавку можно принимать дополнительно.
"Если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше. А вот нужно ли обязательно принимать – нет, обязательно не нужно", – добавил он.
Ранее южнокорейские врачи установили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может служить такое широко распространенное заболевание, как метаболический синдром, представляющий собой комплекс нарушений обмена веществ.
"Доктор 24": витамин С
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