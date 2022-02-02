Диетолог рассказала, как питаться при ОРВИ

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Людям, болеющим ОРВИ, следует временно исключить из своего рациона пряную и тяжелую пищу и отдать предпочтение фруктам и овощам, богатым антиоксидантами и витаминами. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

"При ОРВИ для успешного выздоровления не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудноперевариваемой пищей. Рацион питания предусматривает исключение жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей", – сказала она.

То же самое касается специй и приправ, поскольку они могут раздражать слизистую оболочку желудка. Временно стоит отказаться от кофе и чая из-за их возбуждающего действия на нервную систему.

Во время болезни Стародубова рекомендовала отдавать предпочтение кисломолочным продуктам: они способствуют нормализации микрофлоры кишечника. Не лишними будут фрукты и овощи, богатые антиоксидантами и витаминами С и А. В их числе – клюква, смородина и шиповник, а также цитрусовые, морковь, тыква, лук, чеснок и зелень. Чтобы помочь организму справиться с ОРВИ, важно также употреблять белок: лучше всего подойдут рыба, нежирные виды мяса и птицы.

Ранее врач Алена Глушакова перечислила продукты, которые помогут защитить организм от простуды в зимний период. Она посоветовала есть больше овощей и фруктов, ориентируясь на их окрас для определения содержащихся в них полезных веществ. Например, синие и фиолетовые овощи содержат полифенолы и биофлавоноиды, повышающие устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и способствующие укреплению сосудов.