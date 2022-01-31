Эксперты назвали колоссальную пользу голодания в течение дня

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Исследователи оценили, в каких ситуациях может быть полезно голодание в течение целого дня. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Один из распространенных методов поддержания диеты – так называемая диета 5:2. По ее правилам предполагается ограничение в еде на два дня в неделю.

Исследования среди людей, практикующих данный метод, показали, что за 12–16 недель участники эксперимента теряли порядка 2–4% массы тела.

Эксперты указывают, что мужчины с избыточным весом при подобной диете могут повысить восприимчивость к инсулину, снизить давление и окислительный стресс. Особенно полезным периодическое голодание может стать для диабетиков.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева ранее объяснила, о чем может свидетельствовать избыточный жир на животе. Из-за ожирения может развиться сахарный диабет, а также болезни сердца.

