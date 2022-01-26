Назван сок, способный быстро снизить давление

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Регулярное употребление морковного сока может облегчить жизнь людям, страдающим гипертонией. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным ученых, именно этот сок способен нейтрализовывать соли, которые провоцируют повышение систолического и диастолического давления.

Ранее гастроэнтеролог Лина Мурадова рассказала, что рыбные и мясные консервы противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек. По ее словам, в них содержится большое количество соли, которая препятствует разложению продуктов.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург добавил, что на здоровье негативно могут повлиять и сладкие консервы. Он отметил, что самыми полезными для здоровья способами консервации являются пастеризация, ультрафильтрация и сушка.

