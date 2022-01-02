Врач перечислила лучшие продукты для защиты от простуды зимой

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Россиянам назвали лучше продукты, которые помогут защитить организм от простуды в зимний период. Об этом рассказала врач Алена Глушакова в интервью РИА Новости.
Специалист посоветовала гражданам есть больше овощей и фруктов. При этом окрас продуктов сообщит, какие полезные для организма вещества в них содержатся.
В частности, красный цвет говорит о наличии в продукте ликопина. Это вещество является антиоксидантом.
"Он присутствует в арбузе, томатах, клюкве, красных грейпфрутах, свекле, редисе", – рассказала Глушакова.
Большое количество витаминов А и С содержится в оранжевых продуктах. В частности, речь идет о моркови, апельсинах, манго, батате, оранжевом перце и абрикосах.
В свою очередь, желтые овощи и фрукты имеют в своем составе витамины А и В. При этом зеленые продукты, такие как брокколи, авокадо, яблоки, огурцы и киви, содержат большое количество лютеина, железа, кальция и фолиевой кислоты.
"Продукты синего и фиолетового цвета содержат полифенолы и биофлавоноиды, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, улучшают сон, настроение, память. В частности, это голубика, черника, фиолетовая капуста, инжир, красно-фиолетовый лук", – добавила врач.
Она напомнила, что крепкий иммунитет достигается не только питанием и витаминами, но и правильным режимом труда, отдыха, а также здоровым образом жизни.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому нельзя есть морковь. В частности, продукт не стоит употреблять при болезнях печени и язве желудка.
"Доктор 24": фруктово-овощная радуга
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