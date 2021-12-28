Диетолог объяснила, кому нельзя есть морковь

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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому следует отказаться от употребления моркови. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, продукт не стоит употреблять при болезнях печени, так как орган не позволит усвоить каротин. Кроме того, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите.

Кораблева продолжила, что хорошая морковь не должна иметь пятен и трещин. В качественном продукте не должны проявляться мягкость и бугристость.

"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", – обратила внимание врач.

Специалист добавила, что морковь имеет много полезных свойств. В частности, продукт ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, способствует омолаживанию и похудению.

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