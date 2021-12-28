Диетолог объяснила, кому нельзя есть морковь

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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому следует отказаться от употребления моркови. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.
По мнению эксперта, продукт не стоит употреблять при болезнях печени, так как орган не позволит усвоить каротин. Кроме того, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите.
Кораблева продолжила, что хорошая морковь не должна иметь пятен и трещин. В качественном продукте не должны проявляться мягкость и бугристость.
"Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", – обратила внимание врач.
Специалист добавила, что морковь имеет много полезных свойств. В частности, продукт ускоряет обмен веществ, снижает холестерин, способствует омолаживанию и похудению.
Ранее заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Москвы Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать вкусные мандарины.
По ее словам, качественные фрукты имеют характерную форму, свойственную их сорту. Так, абхазские мандарины имеют достаточно крупный размер – от 50 до 80 миллиметров в диаметре – и неправильную округлую форму. При этом турецкие и китайские фрукты отличаются шарообразным видом.
Москвичам рассказали, как выбрать морковь
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