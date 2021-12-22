Эксперт рассказала, как выбрать мандарины

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Чтобы выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу, следует обратить внимание на форму плодов, а также цвет и качество кожуры, рассказала заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Москвы Татьяна Кокорева.

По ее словам, хорошие мандарины имеют характерную форму, свойственную их сорту. Так, абхазские мандарины имеют достаточно крупный размер – от 50 до 80 миллиметров в диаметре – и неправильную округлую форму. Турецкие и китайские фрукты отличаются шарообразным видом. Кокорева также подчеркнула, что не стоит покупать мятые мандарины.

Кроме того, следует помнить, что кожура цитрусовых должна быть блестящей, без каких-либо повреждений и плесени. При этом кожура абхазских фруктов имеет "рыхлую" структуру с бугорками, а марокканских и испанских – более гладкую текстуру.

"Также обратите внимание на то, насколько легко кожуру можно отделить от долек. Мандарины из Китая, Испании, Израиля и Абхазии чистятся хорошо. Аргентинские и турецкие мандарины – с тонкой кожурой, отделить ее бывает довольно сложно", – отметила специалист.

По словам Кокоревой, цвет мандаринов также имеет большое значение. Качественные плоды имеют равномерную окраску, оттенок которой может варьироваться от зеленоватого до темно-оранжевого в зависимости от сорта и страны происхождения.

Абхазские мандарины имеют цвет от светло-желтого с вкраплениями зелени до оранжевого, китайские – светло-желтый, турецкие – от желтого до светло-оранжевого. Наиболее яркими являются плоды из Марокко и ЮАР.

Кроме того, стоит помнить, что покупать фрукты рекомендуется в сертифицированных торговых точках.

Ранее начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как выбирать мандарины. По ее словам, наличие воздуха между кожурой и мякотью является одним из важных критериев качественного мандарина.

В то же время она подчеркнула, что если воздуха слишком много, то это уже является недостатком. Такие плоды легче повредить, это свидетельствует о том, что мандарины уже залежались, добавила эксперт. Не стоит выбирать также замерзшие фрукты, поскольку в них снижена концентрация витаминов.