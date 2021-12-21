14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благотворительную акцию "Подвешенный мандарин" запустили во всех павильонах "Московских ярмарок". Уже собрано более тонны плодов, передает портал мэра и правительства столицы.
Для участия в акции достаточно купить один килограмм или упаковку мандаринов, а затем оплатить вторую порцию для подопечных благотворительных фондов. Покупку в помощь можно оплатить и отдельно.
"Эта акция невероятно важна для наших подопечных. Наш фонд помогает как взрослым, так и детям. Людям с паллиативными заболеваниями. Очень хочется подарить им новогоднее настроение", – оценила идею менеджер по работе с благотворителями фонда помощи хосписам "Вера" Ольга Эбич.
Акция "Подвешенный мандарин" продлится до 9 января 2022 года. Ознакомиться со списком фондов, куда отправят подарки, можно непосредственно на торговых точках или из листовок, которые раздают волонтеры.
Накануне, 20 декабря, в Москве стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы". Она продлится до 29 декабря. В рамках данной инициативы юным пациентам столичных больниц покажут новогодние представления, а также вручат подарки.
Акцию "Подвешенный мандарин" запустили в павильонах "Московских ярмарок"
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