Акцию "Подвешенный мандарин" запустили в павильонах "Московских ярмарок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительную акцию "Подвешенный мандарин" запустили во всех павильонах "Московских ярмарок". Уже собрано более тонны плодов, передает портал мэра и правительства столицы.

Для участия в акции достаточно купить один килограмм или упаковку мандаринов, а затем оплатить вторую порцию для подопечных благотворительных фондов. Покупку в помощь можно оплатить и отдельно.

"Эта акция невероятно важна для наших подопечных. Наш фонд помогает как взрослым, так и детям. Людям с паллиативными заболеваниями. Очень хочется подарить им новогоднее настроение", – оценила идею менеджер по работе с благотворителями фонда помощи хосписам "Вера" Ольга Эбич.

Акция "Подвешенный мандарин" продлится до 9 января 2022 года. Ознакомиться со списком фондов, куда отправят подарки, можно непосредственно на торговых точках или из листовок, которые раздают волонтеры.

Накануне, 20 декабря, в Москве стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы". Она продлится до 29 декабря. В рамках данной инициативы юным пациентам столичных больниц покажут новогодние представления, а также вручат подарки.

