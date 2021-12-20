Эксперт оценил вероятность подорожания мандаринов перед Новым годом

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Подорожание мандаринов в преддверии Нового года маловероятно, заявил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Об этом сообщает ТАСС.
"Крупные розничные сети уже законтрактованы на праздничные поставки и скорее будут конкурировать за покупателя ценой для привлечения трафика в свои торговые точки", – сказал эксперт.
Леонов подчеркнул, что перед Новым годом в крупных федеральных сетях, скорее всего, мандарины будут продавать по акциям, поэтому заранее покупать эти фрукты нет смысла.
При этом, по его словам, оптовые цены на мандарины на сегодняшний день имеют тенденцию к росту из-за активного спроса и сокращения предложений, связанных с поставками из Турции. В итоге мандарины поступают в продажу по 95–150 рублей за килограмм в зависимости от условий сделки и поставщика.
Ранее начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как выбирать мандарины. По ее словам, наличие воздуха между кожурой и мякотью является одним из важных критериев качественного мандарина.
В то же время она подчеркнула, что если воздуха слишком много, то это уже является недостатком. Такие плоды легче повредить, это свидетельствует о том, что мандарины уже залежались, добавила эксперт. Не стоит выбирать также замерзшие фрукты, поскольку в них снижена концентрация витаминов.
"Доктор 24": мандарины
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