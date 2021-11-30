Нутрициолог назвала самые полезные фрукты зимой

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Нутрициолог Мария Розанова рассказала в беседе с Москвой 24, что зимой стоит отдавать предпочтение фруктам, которые в этот период растут и вызревают в других странах, а не лежат на длительном хранении.

"Например, зимой апельсины зреют в Испании, Греции, Израиле. Ближе к Новому году появляются марокканские мандарины свежего урожая. В начале зимы с Кавказа к нам привозят зеленые плоды фейхоа – это один из самых богатых витаминами и полезными веществами продуктов", – комментирует Розанова.

Эксперт советует покупать фрукты в магазинах, где есть проверка качества и сертификация. Тогда можно обезопасить себя от нежелательных бактерий и большого количества пестицидов. Важно тщательно мыть плоды, так как часто их покрывают воском для лучшего хранения.





Мария Розанова нутрициолог Для тех, у кого есть проблемы с желудочно- кишечным трактом, свежие фрукты – это тяжелая пища, которая плохо усваивается. Таким людям лучше употреблять их в запеченном виде.

Специалист также добавила, что важно есть фрукты отдельно от каш и молочных продуктов. В таком случае все ценные вещества будут хорошо всасываться и удастся избежать процессов брожения в кишечнике. Эксперт отмечает, что тем, кто страдает от диабета, не стоит полностью отказываться от фруктов.

"Просто исключите из рациона бананы и виноград и ищите фрукты с низким гликемическим индексом, при употреблении которых у вас не будет подниматься сахар", – разъясняет Розанова.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Сурженко отметила, что регулярное употребление яблок на 23% снижает риск возникновения рака поджелудочной железы. Однако, по словам эксперта, следует учитывать, что максимально полезны свежесорванные сезонные плоды, так как в результате хранения и термической обработки многие витамины разрушаются. Кроме того, яблоки содержат большое количество естественного сахара в виде фруктозы, глюкозы и сахарозы, что следует учитывать людям с лишним весом и сахарным диабетом.

