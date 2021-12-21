Москвичи выбрали места пунктов приема новогодних елок в переработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Больше 170 тысяч москвичей приняли участие в голосовании, посвященном местам размещения пунктов приема в переработку отслуживших новогодних елок в рамках акции "Елочный круговорот". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется что голосование проходило на базе проекта "Активный гражданин". Свыше 90% горожан согласились с предложенными вариантами, остальные же предложили свои варианты. Больше всего голосовавших в ВАО (16,03%), СВАО (12,86%) и ЮАО (11,51%).
Также у горожан поинтересовались об их предпочтениях относительного новогоднего дерева. Так, порядка 60% отметили, что планируют украсить искусственную елку, еще 11% предпочтут живое хвойное, а чуть более 17% и вовсе не планируют ставить елку.
Ежегодная акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 20 февраля 2022 года. Приносить елки в пункты приема необходимо без мишуры и других украшений. Из переработанных деревьев сделают щепу, которую используют, в частности, при создании экотроп.
Ранее в столице стартовала акция "Добрая елка мэра Москвы". В рамках нее юным пациентам детских больниц, проходящим лечение в преддверии новогодних праздников, покажут новогодние представления, а также вручат подарки. Акция, в частности, пройдет в Детской больнице святого Владимира, Морозовской детской городской клинической больнице и в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Больше 200 елочных базаров заработали в столице
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