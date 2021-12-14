В Госдуме призвали использовать традиционные русские символы Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что государственные структуры должны чаще использовать традиционные символы русского Нового года вместо западных рождественских декораций, популяризируя их среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
"Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года", – сказала Бутина.
В качестве примера традиционных российских новогодних символов она назвала Деда Мороза и Снегурочку, которые, по мнению депутата, должны полностью вытеснить западного Санта-Клауса. Также Бутина призвала не забывать и о всеми любимых праздничных песнях.
"Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать", – отметила она.
По словам Бутиной, для популяризации русской новогодней традиции можно использовать интернет, организовывать различные акции в социальных сетях.
"Хештеги в соцсетях – хорошая мысль, возможно, какие-то картинки на аватарки, чтобы можно было поставить наши традиционные символы – Дед Мороз и так далее", – сказала депутат.
Она добавила, что сама планирует провести такую акцию, пояснив, что организует для своих подписчиков фотосюрприз.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в России необходимо разработать рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне пандемии коронавируса. По его словам, Дед Мороз должен быть вакцинирован от COVID-19.
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