В РПЦ объяснили, чем опасно празднование Хеллоуина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с Москвой 24 рассказал, что не считает Хеллоуин праздником. По его мнению, это "агрессия против российской культуры".

Хеллоуин – международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых. В этот день люди надевают страшные маски и костюмы, чтобы прогнать нечистую силу.





Макарий (Маркиш) глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Слово "праздник" сюда не подходит. Это не праздник. Это, безусловно, шаг прочь от Бога, от добра, от благочестия, прочь от того направления, которое Господь дает людям с самого начала – направления вверх.

По словам иеромонаха Макария, вся человеческая жизнь – борьба с грехом, а Хеллоуин, наоборот, является противодействием греховного доброте. "Он поддерживается коммерческим интересом, поскольку люди падки на всякую дрянь, так прямо и говорю, прямым текстом", – объясняет священнослужитель.

Он добавил, что современные люди – рабы моды и обычаев.

"Человек себя называет "рабом божьим", значит, он больше ничей не раб. Только Бога, больше ничей. Мы не рабы моды, не рабы рекламы, не рабы призывов. А люди, к сожалению, привыкают к этому рабскому состоянию", – говорит иеромонах Макарий.

Любовь к деструктивной музыке, увлечение современными артистами – это тоже рабство, считает он. При этом встать на правильный путь человеку могут помочь разговоры и аргументы, продолжает священнослужитель. Но окончательное решение, как жить, должен принять сам человек, подчеркнул он.





Макарий (Маркиш) глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Не надо решать за человека, а нужно открыть ему возможность. Если речь идет о разрушительной музыке, то провести беседу. Один раз он не услышит, другой раз, может, услышит и поймет. Привести примеры, сослаться на авторов каких-то, тех же самых музыкантов.

В 2019 году депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру и министерство образования с требованием проверить российские вузы и школы, чтобы не допустить случаев пропаганды и празднования Хеллоуина в учебных заведениях. Парламентарий также объявил о запуске горячей линии, по которой родители могли пожаловаться на соответствующие мероприятия.