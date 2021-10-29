В РПЦ объяснили, чем опасно празднование Хеллоуина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с Москвой 24 рассказал, что не считает Хеллоуин праздником. По его мнению, это "агрессия против российской культуры".
Хеллоуин – международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых. В этот день люди надевают страшные маски и костюмы, чтобы прогнать нечистую силу.
По словам иеромонаха Макария, вся человеческая жизнь – борьба с грехом, а Хеллоуин, наоборот, является противодействием греховного доброте. "Он поддерживается коммерческим интересом, поскольку люди падки на всякую дрянь, так прямо и говорю, прямым текстом", – объясняет священнослужитель.
Он добавил, что современные люди – рабы моды и обычаев.
"Человек себя называет "рабом божьим", значит, он больше ничей не раб. Только Бога, больше ничей. Мы не рабы моды, не рабы рекламы, не рабы призывов. А люди, к сожалению, привыкают к этому рабскому состоянию", – говорит иеромонах Макарий.
Любовь к деструктивной музыке, увлечение современными артистами – это тоже рабство, считает он. При этом встать на правильный путь человеку могут помочь разговоры и аргументы, продолжает священнослужитель. Но окончательное решение, как жить, должен принять сам человек, подчеркнул он.
В 2019 году депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру и министерство образования с требованием проверить российские вузы и школы, чтобы не допустить случаев пропаганды и празднования Хеллоуина в учебных заведениях. Парламентарий также объявил о запуске горячей линии, по которой родители могли пожаловаться на соответствующие мероприятия.
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