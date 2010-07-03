Образ Бориса Джонсона оказался одним из самых популярных на Хэллоуин

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Одним из самых популярных костюмов жителей Великобритании на Хэллоуин стал образ премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование британских журналистов.

Согласно результатам опроса, больше половины респондентов посчитали самой страшной фигурой именно Бориса Джонсона. Также выяснилось, что каждая вторая семья в Великобритании черпает вдохновение для создания костюмов на Хэллоуин в Brexit.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объявил о запуске "горячей линии" для жалоб на празднование в школах Хэллоуина. По словам парламентария, родители учеников смогут сообщать по телефону о случаях, когда в учебных заведениях будут проводиться мероприятия, посвященные Хэллоуину.

Милонов подчеркнул, что он обратился в Генпрокуратуру и министерство образования с требованием проверить школы и вузы страны и не допустить в них случаев пропаганды и празднования Хеллоуина.

