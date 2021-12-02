Милонов призвал создать правила посещения семей Дедом Морозом

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

В России необходимо разработать рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне пандемии коронавируса, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, Дед Мороз должен быть вакцинирован от COVID-19.

"И это вопрос безопасности и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", – приводит слова Милонова РИА Новости.

При этом он выступил против полной отмены этой новогодней традиции, но призвал соблюдать санитарные рекомендации.

Ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что занимается спортом и ест натуральные продукты, чтобы защититься от вирусов. Он признался, что ему нет необходимости носить маску, поскольку от вирусов его защищают усы и борода.

Дед Мороз также отметил, что для поддержания здоровья нужно меньше волноваться, дышать свежим воздухом и не ссориться с людьми.