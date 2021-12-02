Милонов призвал создать правила посещения семей Дедом Морозом

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин
В России необходимо разработать рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне пандемии коронавируса, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
По его словам, Дед Мороз должен быть вакцинирован от COVID-19.
"И это вопрос безопасности и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", – приводит слова Милонова РИА Новости.
При этом он выступил против полной отмены этой новогодней традиции, но призвал соблюдать санитарные рекомендации.
Ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что занимается спортом и ест натуральные продукты, чтобы защититься от вирусов. Он признался, что ему нет необходимости носить маску, поскольку от вирусов его защищают усы и борода.
Дед Мороз также отметил, что для поддержания здоровья нужно меньше волноваться, дышать свежим воздухом и не ссориться с людьми.
Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус
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