Дед Мороз высказался о глобальном потеплении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дед Мороз рассказал, как на него влияет глобальное потепление. Об главный волшебник страны сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Деда Мороза, для него погодные условия не играют важной роли. В частности, он не видит разницы между холодом или жарой.

"Главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы", – сказал волшебник.

Он добавил, что его стихией является пурга.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Также стало известно, что треть писем волшебнику отправляют взрослые.

До этого власти Вологодской области назвали условия для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Утверждалось, что гостям волшебника потребуется QR-код.