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Общество

08:50

Дед Мороз рассказал о своем отношении к COVID-мерам

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что занимается спортом и ест натуральные продукты, чтобы защититься от вирусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет", – заявил Дед Мороз.

Он признался, что ему нет необходимости носить маску, поскольку от вирусов его защищают усы и борода. Дед Мороз отметил, что для поддержания здоровья нужно меньше волноваться, дышать свежим воздухом и не ссориться с людьми.

"Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет", – заключил волшебник.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Также стало известно, что треть писем волшебнику отправляют взрослые.

До этого власти Вологодской области назвали условия для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Утверждалось, что гостям волшебника потребуется QR-код.

Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус

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