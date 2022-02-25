Эксперты рассказали о частых ошибках при приеме витаминов

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Неправильное использование витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает сайт "Аргументы и факты". Эксперты рассказали, какие ошибки совершают люди, используя полезные микроэлементы.

Первая из ошибок – это хаотичное использование витаминов, сочетая их как придется. Врач – терапевт-кардиолог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Нарине Самсонова советует не использовать витамин С с витамином В12. Первый является важным антиоксидантом для иммунной системы. Витамин В12 помогает поддерживать нервную систему.

Согласно исследованиям, одновременный прием этих двух добавок может снизить количество получаемого витамина В12, поэтому лучше принимать эти добавки с интервалом не менее двух часов.

Витамин А не стоит употреблять с продуктами, богатыми витамином А, поскольку его избыток накапливается в организме, что может привести к хрупкости костей и увеличению числа переломов. Это также может быть вредно для нерожденных детей.

Фолиевую кислоту (витамин В9) нельзя мешать с витамином В12. Прием слишком большого количества фолиевой кислоты может фактически скрыть симптомы дефицита витамина В12. Витамин Е не надо употреблять с витамином К. Одновременный прием витамина Е может нейтрализовать действие витамина К.

Водорастворимые витамины, такие как C и B-комплекс, могут выводиться из организма при избытке, но жирорастворимые витамины – D, E, K и A – накапливаются в организме, поэтому прием их в большом количестве может быть опасным.

Также нельзя смешивать медь и цинк. Большинство людей получают достаточное количество этих минералов из питания. Если принимать их вместе, то один из них обычно плохо усваивается. У людей, которые принимают много добавок цинка, может развиться дефицит меди.

Зеленый чай и железо нельзя употреблять вместе, поскольку антиоксиданты из зеленого чая связываются с железом, а это уменьшает положительные эффекты зеленого чая. Кальций нельзя мешать с другими минералами.

Вторая ошибка – это прием витаминов без соблюдения инструкций и предписаний врача. Если использовать витамины самостоятельно или принимать их для ликвидации дефицита там, где его нет, это может стать причиной серьезных проблем.

Нельзя запивать витамины чем придется, включая соки и алкоголь. Лучше запивать их простой водой либо молоком.

При покупке обязательно нужно проследить за дозировками вещества. Обычно человек заходит в аптеку и берет первую попавшуюся упаковку, не обращая внимания на дозировку. При этом количество действующего вещества вполне может разниться, а от этого разнится и эффект при использовании.

Пятая ошибка – это использование витаминов меньше нужного. Длительность приема витаминов напрямую зависит от проблем, которые есть в организме. По словам Самсоновой, чтобы устранить большинство недостатков в питании, потребуется от 6 недель до 3 месяцев.

Нельзя недооценивать витамины С и Д и принимать их по наитию. Врач напомнила, что витамин С – это водорастворимый витамин. Он относится к категории витаминов, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Это означает, что нужно будет получать достаточное количество вещества из пищевых источников или добавок.

Что касается витамина D, то его доза составляет от 800 до 1 000 единиц в день. При этом два рандомизированных исследования показали, что при потреблении от 40 000 до 60 000 единиц витамина D в месяц он становится опасным веществом.

Ранее врач-инфекционист Александра Гринева рассказала, что витамины поступают в организм человека с пищей, однако их количество зависит в том числе от особенностей диеты, способа хранения и приготовления продуктов.

