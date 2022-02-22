Врач объяснила причины недостатка витаминов у россиян

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Витамины поступают в организм человека с пищей, однако их количество зависит в том числе от особенностей диеты, способа хранения и приготовления продуктов. О причинах гиповитаминоза у россиян в беседе с "Мослентой" рассказала врач-инфекционист Александра Гринева.

"Даже в тех случаях, когда питание максимально сбалансировано и разнообразно, человеку не хватает большинства витаминов", – отметила Гринева.

По ее словам, поступление витаминов сокращается почти на треть, если в своем рационе человек отдает предпочтение консервированным и рафинированным продуктам, лишенным определенных питательных веществ. То же касается культивированных овощей и фруктов.

Инфекционист обратила внимание на важность поддержания баланса витаминов, поскольку они отвечают за обменные процессы в организме, защищают его от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева посоветовала отказаться от употребления белого риса. По ее словам, данный продукт не является полезным из-за большого количества углеводов и недостатка витаминов и клетчатки.

