Диетолог посоветовала отказаться от употребления белого риса

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Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник "Атлас" Полина Королева заявила, что белый рис не относится к полезным продуктам питания из-за большого количества углеводов и недостатка витаминов и клетчатки, сообщает "Газета.ру".

Эксперт подчеркнула, что белый шлифованный рис может принести пользу только людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кому следует придерживаться щадящей диеты.

"Если проблем с пищеварением нет, а желание питаться с пользой есть, от белого риса лучше отказаться. Пользы в нем мало, а быстрых углеводов много", – пояснила медик.

Специалист рекомендовала воздержаться от употребления белого риса людям с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела. Кроме того, по мнению врача, суши и роллы также не следует считать здоровой едой.

"В своей основе они имеют все тот же белый рис, к которому зачастую добавляют еще и сахар", – отметила Королева.

В качестве полезной замены эксперт посоветовала любителям крупы выбирать нешлифованный бурый рис.

"В нем содержатся вещества, которые препятствуют усвоению холестерина из продуктов, за счет чего бурый рис улучшает липидный обмен. И в нем содержится много углеводов, которые делают бурый рис хорошим вариантом сытного гарнира", – заключила Королева.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова отметила, что не рекомендует каждый день есть гречку. По словам эксперта, питание человека должно быть разнообразным. Это поможет получить как можно больше полезных для здоровья организма питательных веществ. Поэтому достаточно есть гречку два раза в неделю, указала диетолог.

Однако специалист подчеркнула, что у этого продукта есть и масса полезных свойств. По словам диетолога, такая крупа будет особенно актуальна при заболевании сахарным диабетом.

