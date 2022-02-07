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Диетолог назвала продукты, снижающие иммунитет к "Омикрону"

"Пустая еда": названы продукты, которые снижают иммунитет к "Омикрону"
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/ajafoto

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление сахара и продуктов из белой муки может понизить иммунитет к "Омикрону".

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что после COVID-19 лучше временно отказаться от соков из пакетов, сладкой газировки, черного чая и крепкого кофе. Эксперт указала, что в данных обстоятельствах простая вода должна являться основным напитком.

По словам Марины Макиши, сахар и продукты из белой муки усиливают воспалительные процессы в организме. "Как показали научные исследования, все продукты, которые содержат белую муку в большом количестве, будут провоцировать системное воспаление в организме. А это уже плохо влияет на состояние иммунитета и повышает риск неадекватной реакции", – объясняет она.

По этой же причине у людей с лишним весом "Омикрон" протекает тяжелее. Избыточный жир сам по себе является фактором внутреннего воспаления, который усугубляет общую картину. Поэтому пустая высококалорийная еда с большим количеством сахара и белой муки будет однозначно плохо влиять на состояние нашей иммунной системы.
Марина Макиша
врач-диетолог

Понизить иммунитет к "Омикрону" способен и отказ от белковой пищи, продолжает специалист. "Это всякие истории про фрукторианство и так далее. Из белков в организм поступают аминокислоты. Из аминокислот вырабатываются антитела. Поэтому у людей с дефицитом белка в рационе иммунитет не такой сильный", – отмечает диетолог.

Чтобы не допустить снижения иммунитета, врач советует регулярно употреблять мясо, яйца и рыбу. Кроме того, в период инфекций важно особенно следить за здоровьем кишечника, говорит Марина Макиша. По словам эксперта, в очищенных и рафинированных продуктах нет полезных веществ, необходимых для нормальной работы иммунной системы. Вместо них специалист советует употреблять овощи и цельнозерновые крупы, в которых содержится нужная кишечнику клетчатка.

Если вы едите макароны из белой муки, белый очищенный рис и картофельное пюре, то недополучаете пищевую клетчатку. Это плохо влияет на работу кишечника, что в свою очередь сказывается на иммунитете.
Марина Макиша
врач-диетолог

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала россиянам в период пандемии обратить внимание на такие витамины, как D, C, B12, омега-3 и цинк. По ее словам, в случае заболевания COVID-19 они нужны организму для лучшего иммунного ответа. Вместе с тем специалист обратила внимание, что перед приемом витаминов человеку следует выяснить, имеется ли у него соответствующий дефицит.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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