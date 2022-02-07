Врач перечислила напитки, мешающие восстановлению после COVID-19

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После перенесенного коронавируса следует на время отказаться от крепкого кофе, черного чая, сладких газированных напитков и пакетированных соков, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Специалист подчеркнула, что основным питьем должна быть простая вода. Ускорить восстановление после COVID-19 помогут самостоятельно приготовленные морсы и настой на основе зеленого чая.

"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем 1–2 столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры", – сказала Дюваль в интервью радио Sputnik.

Такой напиток должен настояться около 40–50 минут. Его нужно употребить в течение дня, доливая туда теплой воды. Морсы, добавила врач, можно приготовить из облепихи и клюквы.

Ранее врач общей практики, заведующий филиалом № 3 ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Миясат Кушаева рассказала, что обильное питье до двух литров жидкости в день снимает признаки интоксикации, улучшает самочувствие и снижает симптомы ОРВИ.