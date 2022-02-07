Врач перечислила напитки, мешающие восстановлению после COVID-19

Фото: depositphotos/photofriday
После перенесенного коронавируса следует на время отказаться от крепкого кофе, черного чая, сладких газированных напитков и пакетированных соков, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Специалист подчеркнула, что основным питьем должна быть простая вода. Ускорить восстановление после COVID-19 помогут самостоятельно приготовленные морсы и настой на основе зеленого чая.
"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем 1–2 столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры", – сказала Дюваль в интервью радио Sputnik.
Такой напиток должен настояться около 40–50 минут. Его нужно употребить в течение дня, доливая туда теплой воды. Морсы, добавила врач, можно приготовить из облепихи и клюквы.
Ранее врач общей практики, заведующий филиалом № 3 ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Миясат Кушаева рассказала, что обильное питье до двух литров жидкости в день снимает признаки интоксикации, улучшает самочувствие и снижает симптомы ОРВИ.
"Доктор 24": главные зимние ягоды для иммунитета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: