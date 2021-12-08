Терапевт рассказала, как рацион влияет на выработку антител после вакцинации

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После прививки питание должно быть разнообразным и сбалансированным, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Рацион, по ее словам, должен включать все необходимые человеку витамины и микроэлементы. Однако есть блюда и напитки, которые способны нарушить процесс выработки антител.
"Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше – на весь срок между прививками, если речь о "Спутнике V". Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете", – сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.
Также после вакцинации следует отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию, добавила терапевт.
"Аллергия – это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. И вакцинация – это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать", – напомнила она.
Для правильного формирования антител не стоит отказываться от животного белка, считает врач. По ее словам, дефицит белка может возникнуть, если человек, например, придерживается вегетарианской диеты или соблюдает пост.
"Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации", – добавила она.
Ранее врач Тимур Асанов рассказал, что продукты животного происхождения являются важными источниками витаминов, синтезировать которые организм самостоятельно не может. По словам специалиста, из-за этого вегетарианцы рискуют не получить хороший иммунный ответ на прививку от коронавируса.
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