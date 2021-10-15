Диетолог назвала продукты, способствующие выработке антител после вакцинации

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 порекомендовала прошедшим вакцинацию людям есть продукты, богатые витамином C, D и цинком.





Елена Соломатина врач-диетолог Это приблизительно такие же продукты, которые советуют есть как и для профилактики, так и в момент заболевания. Поэтому нужны прежде всего продукты, богатые витамином C, D, цинком.

Витамины поддержат иммунную систему и помогут выработать достаточное количество антител, говорит специалист. Цинка много в печени, в морепродуктах. Из растительных источников это тыквенные семечки, поясняет диетолог.

Витамин C есть в болгарском перце, квашенной капусте, черной смородине, шиповнике и, конечно, цитрусовых, объясняет Соломатина. По словам врача, зелень тоже будет полезна для организма за счет наличия витамина K. Пойдет на пользу и жирная рыба, так как в ней много омеги-3 жирных кислот, уточнила специалист.

"Подойдут и продукты с большим содержанием белка, потому что наши антитела – это не что иное, как белок. Полноценный белок есть в курице, индейке, в той же рыбе, пусть даже нежирной", – сказала Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин D содержится в большом количестве в печени трески, в жирной рыбе, в яйцах в желтке. Есть он и в молочных продуктах, в том же твороге, но там уже поменьше.

По словам диетолога, важно следить за состоянием кишечника. "Нам обязательно нужен прежде всего здоровый кишечник, потому что 70–80% нашей иммунной системы содержится именно в нем", – говорит эксперт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Чтобы помочь этому органу пищеварения, специалист советует употреблять кисломолочные продукты – кефир или йогурт.





Елена Соломатина врач-диетолог Диету нужно соблюдать и до прививки, потому что организм уязвим. Раз еще нет прививки, он подвержен риску. Даже если этот вирус попадет, болезнь будет протекать в легкой форме без развития тяжелых осложнений, потому что иммунитет сильный.

"Еще есть грубая капуста, морковь. Это как пилинг для нашего кишечника, для того чтобы быстрее обновлялись клетки слизистой. Чтобы они были более здоровыми, используем такую клетчатку", – советует диетолог.

Что точно не нужно употреблять после вакцинации – это алкогольные напитки, фастфуд, жареное и продукты с большим содержанием сахара и соли, говорит Соломатина. Следует отдавать предпочтение пище, в которой содержится меньше красителей и консервантов.





Елена Соломатина врач-диетолог Вакцинация делает работу нашей иммунной системы напряженной. Чтобы это все прошло гладко и благоприятно и антитела вырабатывались достаточно, нужно, чтобы ничего не мешало их выработке.

"Не следует злоупотреблять сахаром. Дело в том, что он разрушает кровеносную систему, наш кишечник. Сахаром очень любит питаться патогенная флора, грибки и так далее. Все-таки лучше убрать его, потому что многие едят сахар просто по привычке", – поясняет диетолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на фоне пандемии проблема ожирения населения планеты серьезно обострилась. В том числе это связано с тем, что люди стали реже сами ходить на рынок и выбирать себе свежие продукты.

