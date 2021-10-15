Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:16

Главная / Новости /

Диетолог назвала продукты, способствующие выработке антител после вакцинации

Диета для иммунитета: какие продукты помогут выработке антител после прививки
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/jeka2009

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 порекомендовала прошедшим вакцинацию людям есть продукты, богатые витамином C, D и цинком.

Это приблизительно такие же продукты, которые советуют есть как и для профилактики, так и в момент заболевания. Поэтому нужны прежде всего продукты, богатые витамином C, D, цинком.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Витамины поддержат иммунную систему и помогут выработать достаточное количество антител, говорит специалист. Цинка много в печени, в морепродуктах. Из растительных источников это тыквенные семечки, поясняет диетолог.

Витамин C есть в болгарском перце, квашенной капусте, черной смородине, шиповнике и, конечно, цитрусовых, объясняет Соломатина. По словам врача, зелень тоже будет полезна для организма за счет наличия витамина K. Пойдет на пользу и жирная рыба, так как в ней много омеги-3 жирных кислот, уточнила специалист.

"Подойдут и продукты с большим содержанием белка, потому что наши антитела – это не что иное, как белок. Полноценный белок есть в курице, индейке, в той же рыбе, пусть даже нежирной", – сказала Соломатина.

Витамин D содержится в большом количестве в печени трески, в жирной рыбе, в яйцах в желтке. Есть он и в молочных продуктах, в том же твороге, но там уже поменьше.
Елена Соломатина
врач-диетолог

По словам диетолога, важно следить за состоянием кишечника. "Нам обязательно нужен прежде всего здоровый кишечник, потому что 70–80% нашей иммунной системы содержится именно в нем", – говорит эксперт.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Чтобы помочь этому органу пищеварения, специалист советует употреблять кисломолочные продукты – кефир или йогурт.

Диету нужно соблюдать и до прививки, потому что организм уязвим. Раз еще нет прививки, он подвержен риску. Даже если этот вирус попадет, болезнь будет протекать в легкой форме без развития тяжелых осложнений, потому что иммунитет сильный.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Еще есть грубая капуста, морковь. Это как пилинг для нашего кишечника, для того чтобы быстрее обновлялись клетки слизистой. Чтобы они были более здоровыми, используем такую клетчатку", – советует диетолог.

Что точно не нужно употреблять после вакцинации – это алкогольные напитки, фастфуд, жареное и продукты с большим содержанием сахара и соли, говорит Соломатина. Следует отдавать предпочтение пище, в которой содержится меньше красителей и консервантов.

Вакцинация делает работу нашей иммунной системы напряженной. Чтобы это все прошло гладко и благоприятно и антитела вырабатывались достаточно, нужно, чтобы ничего не мешало их выработке.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Не следует злоупотреблять сахаром. Дело в том, что он разрушает кровеносную систему, наш кишечник. Сахаром очень любит питаться патогенная флора, грибки и так далее. Все-таки лучше убрать его, потому что многие едят сахар просто по привычке", – поясняет диетолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на фоне пандемии проблема ожирения населения планеты серьезно обострилась. В том числе это связано с тем, что люди стали реже сами ходить на рынок и выбирать себе свежие продукты.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать