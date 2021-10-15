Диетолог назвала продукты, способствующие выработке антител после вакцинации

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 порекомендовала прошедшим вакцинацию людям есть продукты, богатые витамином C, D и цинком.
Витамины поддержат иммунную систему и помогут выработать достаточное количество антител, говорит специалист. Цинка много в печени, в морепродуктах. Из растительных источников это тыквенные семечки, поясняет диетолог.
Витамин C есть в болгарском перце, квашенной капусте, черной смородине, шиповнике и, конечно, цитрусовых, объясняет Соломатина. По словам врача, зелень тоже будет полезна для организма за счет наличия витамина K. Пойдет на пользу и жирная рыба, так как в ней много омеги-3 жирных кислот, уточнила специалист.
"Подойдут и продукты с большим содержанием белка, потому что наши антитела – это не что иное, как белок. Полноценный белок есть в курице, индейке, в той же рыбе, пусть даже нежирной", – сказала Соломатина.
По словам диетолога, важно следить за состоянием кишечника. "Нам обязательно нужен прежде всего здоровый кишечник, потому что 70–80% нашей иммунной системы содержится именно в нем", – говорит эксперт.
Чтобы помочь этому органу пищеварения, специалист советует употреблять кисломолочные продукты – кефир или йогурт.
"Еще есть грубая капуста, морковь. Это как пилинг для нашего кишечника, для того чтобы быстрее обновлялись клетки слизистой. Чтобы они были более здоровыми, используем такую клетчатку", – советует диетолог.
Что точно не нужно употреблять после вакцинации – это алкогольные напитки, фастфуд, жареное и продукты с большим содержанием сахара и соли, говорит Соломатина. Следует отдавать предпочтение пище, в которой содержится меньше красителей и консервантов.
"Не следует злоупотреблять сахаром. Дело в том, что он разрушает кровеносную систему, наш кишечник. Сахаром очень любит питаться патогенная флора, грибки и так далее. Все-таки лучше убрать его, потому что многие едят сахар просто по привычке", – поясняет диетолог.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на фоне пандемии проблема ожирения населения планеты серьезно обострилась. В том числе это связано с тем, что люди стали реже сами ходить на рынок и выбирать себе свежие продукты.
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