Названы причины отказаться от употребления хот-догов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала хот-доги как канцерогены первой группы, вызывающие рак у людей. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Согласно данным ВОЗ, ежедневное употребление в пищу 50 граммов обработанного мяса (один хот-дог) на 18% увеличивает риск развития колоректального рака.
Кроме того, хот-дог содержит 14 граммов жира, 562 миллиграмма натрия и 900 миллиграммов соли, поступающих из сахара и нездоровых насыщенных жиров. Все это наносит существенный ущерб сердцу.
Частое потребление хот-догов, содержащих мощный аллерген – нитриты, сопровождается не менее вредными порцией картошки фри и стаканом сладкой газировки.
Также частое потребление хот-догов способно привести к развитию диабета 2-го типа. Согласно данным американских врачей, к этому приводит способ обработки мяса, входящего в состав булки.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление плохо сочетаемых продуктов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. В частности, многие люди чувствуют дискомфорт после поедания мяса с картошкой или макаронами.
"Городской стандарт": рисовые палочки против картошки фри
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