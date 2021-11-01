Врачи предупредили вегетарианцев о риске не получить хороший иммунный ответ на прививку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вегетарианцы рискуют не получить хороший иммунный ответ на прививку от коронавируса, поскольку они исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей. Об этом рассказали врачи-терапевты, опрошенные РИА Новости.
Как отметил врач Тимур Асанов, продукты животного происхождения являются важными источниками витаминов, синтезировать которые организм не может самостоятельно.
"Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", – пояснил специалист.
Он отметил, что важно помочь организму в ходе формирования иммунитета, для этого необходимо полноценно питаться, установить сбалансированный сон и отдых, а также исключить стрессы.
С таким мнением согласна и терапевт Мария Владимирова. Она добавила, чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет.
"Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", – считает врач.
Ранее ученые из Австралии пришли к выводу, что коронавирус вызывает уникальный ответ иммунитета человека. Соответствующее исследование показало, что в крови пациентов присутствует набор иммунологических маркеров, позволяющих отличить коронавирус от других вирусных заболеваний.
Кроме того, эксперты выяснили, что тяжелая формаCOVID-19 связана не с самим вирусом, а с чрезмерной реакцией организма на него.
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