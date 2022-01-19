Врач рассказала, зачем пить воду при "Омикроне"

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Обильное питье до 2 литров жидкости в день снимает признаки интоксикации, улучшает самочувствие и снижает симптомы ОРВИ, рассказала врач общей практики, заведующий филиалом № 3 ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Миясат Кушаева Москве 24.
"Обязательный пункт лечения пациента с интоксикационным синдромом – обильное питье. Это не обязательно чистая вода. Также могут быть компот и морсы", – отметила эксперт.
По словам медика, если никакие меры и способы лечения не приносят результата, при этом сохраняется высокая температура – следует обращаться за помощью специалиста.
Однако, Кушаева уточнила, что при первых симптомах болезни довольно часто люди бегут в аптеку, покупают антибактериальные препараты и занимаются самолечением. Это и осложняет работу врачей, пояснила она.
"Хочется предостеречь, что при вирусных заболеваниях употребление антибиотиков не только является бесполезным, но и опасным. Антибиотики должны назначаться строго по рецептам", – отметила врач.
Ранее главный внештатный терапевт Депздрава, специалист общей врачебной практики Виктор Фомин сообщил, что первые признаки заражения штаммом коронавируса "Омикрон" похожи на симптомы ОРВИ – повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле.
По его словам, жаропонижающие препараты можно принять, если температура поднимется выше 38 градусов. Фомин уточнил, что принять можно парацетамол или аспирин. Для облегчения боли в горле врач посоветовал использовать пастилки или леденцы, спреи, полоскания.
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