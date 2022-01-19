Врач-терапевт рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона"

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Первые признаки заражения штаммом коронавируса "Омикрон" похожи на симптомы ОРВИ – повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле. Об этом рассказал главный внештатный терапевт Депздрава, специалист общей врачебной практики Виктор Фомин.

При появлении этих признаков он посоветовал остаться дома.

"Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное "окно возможностей" – обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой/облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения", – сказал врач.

По его словам, жаропонижающие препараты можно принять, если температура поднимется выше 38 градусов. Фомин уточнил, что принять можно парацетамол или аспирин.

Для облегчения боли в горле врач посоветовал использовать пастилки или леденцы, спреи, полоскания. А при насморке необходимо использовать два-три раза в день назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать нос растворами с морской солью.

Также, по словам специалиста, принять можно противовирусные препараты, а вот антибиотиками лечиться нельзя. Фомин посоветовал иметь в домашней аптечке пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме. Нормой является концентрация 96–100%, подчеркнул терапевт.

Специалист добавил, что лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении мокроты необходимо обратиться к врачу.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона". По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".

