Ученые назвали защищающие от COVID-19 алкогольные напитки

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Шампанское, красное и белое вино позволяют снизить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене, сообщает Frontiers in Nutrition.
Ученые изучили информацию о 473 957 людях, из которых 16 559 сдали положительный тест на коронавирус. Участников исследования разделили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.
"Исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%", – говорится в сообщении.
При этом люди, употребляющие белое вино и шампанское от одного до четырех бокалов в неделю, болели коронавирусом на 8% реже. Однако при чрезмерном употреблении алкоголя защитный эффект оказался почти незаметен. А у любителей пива и сидра риск заражения коронавирусом оказался на 28% выше.
Ранее эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней Барбара Гертнер заявила, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса. Она подчеркнула, что никто не может делать такие прогнозы наверняка, однако это соответствует тому, что известно о других пандемиях. По словам Гертнер, все они заканчивались.
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