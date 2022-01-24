Фото: Агентство "Москва"/Максим Мишин
В Кремле не обсуждают введение локдауна в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций из-за коронавируса, но отмечают и динамику заболеваемости.
"Мы видим, что цифры растут, но это не влияет на рост количества госпитализаций. Штамм не влияет на количество госпитализаций. Остальные предположения от лукавого", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.
На Москву пришлось 19 509 случаев, на Санкт-Петербург – 8 413, Московскую область – 5 980, Нижегородскую область – 714, Свердловскую область – 1 202, Самарскую область – 1 192, Ростовскую область – 927, Воронежскую область – 795, Красноярский край – 464, Пермский край – 1 045, Иркутскую область – 551.
В Кремле не обсуждают введение локдауна в России
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