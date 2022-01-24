Глава ВОЗ заявил, что человечество будет жить с COVID-19 в обозримом будущем

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Человечеству придется жить с коронавирусом в обозримом будущем, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Потребуется учиться контролировать его (COVID-19. – Прим. ред.) посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней, которая обеспечит платформу подготовки к будущим пандемиям", – цитирует главу организации ТАСС.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове предупредила о возможной более высокой заразности будущих штаммов коронавируса. По ее словам, продолжительность циркуляции вируса в популяции обуславливает его возможности к изменению.

При этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге допустил, что пандемия коронавируса в Европе может завершиться на "Омикроне".

