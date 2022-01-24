Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии в 2022 году

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Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может завершиться уже в 2022 году, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Комментируя новый штамм "Омикрон", эксперт призвал не акцентировать внимание на максимальных показателях прироста выявленных зараженных, а дифференцировать заболевание на ранних сроках.

"Это необходимо, чтобы пациенты с легким течением заболевания могли лечиться дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией", – цитирует Жемчугова РИА Новости.

Также врач считает, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "Омикроном", из-за специфических транспортных связей внутри страны. Он подчеркнул, что в основном они идут через Москву, нужно хорошо знать коммуникативную карту страны.

Задачей "Омикрона" специалист назвал массивный "засев" планеты и без многочисленных погибших. По его словам, в результате вирус найдет нового хозяина, поскольку человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. По итогу образуется новая природно-очаговая инфекция как, например, Эбола.

"Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане", – заключил Жемчугов.

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее рассказал, что "Омикрон" может проникать в организм человека через глаза. Эксперт пояснил, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

