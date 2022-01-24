Вирусолог объяснил, в каком случае у привитых может не быть антител к "Омикрону"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поставившие прививку от коронавируса, но не прошедшие ревакцинацию граждане, почти не имеют антител к новому "Омикрон"-штамму, заявил вирусолог Александр Лукашев газете "Известия".

По его словам, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к "Омикрону" у них в 30 раз ниже, чем к "уханьскому" варианту COVID-19. Эксперт отметил, что вирус мутирует быстро, однако разработка отдельных вакцин от новых вариантов не имеет смысла.

Вирусолог предложил пересмотреть подход к правилам клинических испытаний вакцин и упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа.

"Там очень ускоренная схема, она уникальная для всей фарминдустрии. Я считаю, что ее нужно позаимствовать для коронавируса", – сказал Лукашев.

Он также считает, что называть "Омикрон" живой вакциной и стремиться заразиться им – очень опасно. Эксперт подчеркнул, даже если новый штамм в 10 раз менее летален, чем "Дельта", это не говорит о его безвредности.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян сообщил, что в России разработали кожный тест "КоронаДерм PS" на клеточный иммунитет к коронавирусу. Вирусолог отметил, что доклинические испытания уже завершены, сейчас ожидается разрешение российского Минздрава на проведение клинических испытаний.

Тест, по словам Тотоляна, представляет собой инъекционный препарат. Он содержит антиген к SARS-CoV-2. Как объяснил эксперт, встречаясь с вирусом антитела сразу приступают к его нейтрализации, в этом случае клеточный иммунитет запускает выработку антител.