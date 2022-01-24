В России разработали кожный тест на клеточный иммунитет к COVID-19

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В России разработали кожный тест "КоронаДерм PS" на клеточный иммунитет к коронавирусу, рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян. Об этом сообщает газета "Известия".

Вирусолог отметил, что доклинические испытания уже завершены, сейчас ожидается разрешение российского Минздрава на проведение клинических испытаний.

Тест, по словам Тотоляна, представляет собой инъекционный препарат. Он содержит антиген к SARS-CoV-2. Как объяснил эксперт, встречаясь с вирусом антитела сразу приступают к его нейтрализации, в этом случае клеточный иммунитет запускает выработку антител.

"Результат можно оценивать через 72 часа – тогда наступает пик клеточных реакций. По аналогии со всем известной реакцией Манту результат определяют по диаметру папулы. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет. Отрицательный означает, что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться", – сказал Тотолян в интервью газете.

Тотолян отметил, что процедура такого тестирования должна стать рутинной. Он также подчеркнул, что уровень антител не может быть окончательным критерием наличия иммунитета и правильности вакцинации.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может проникать в организм человека через глаза. Эксперт пояснил, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

До этого комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади рассказала, что на заражение штаммом коронавируса "Омикрон" до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Специалист заявила, что это самый распространенный симптом, позволяющий спрогнозировать положительный тест на коронавирус. Арвади также призвала граждан с симптомами гриппа или простуды считать, что они заразились COVID-19, пока тест не покажет обратное.