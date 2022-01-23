В ВОЗ допустили появление штаммов коронавируса заразнее "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове предупредила о возможной более высокой заразности будущих штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, продолжительность циркуляции вируса в популяции обуславливает его возможности к изменению. Новые штаммы могут оказаться более заразными, чтобы вытеснить другие варианты.
"Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", – уточнила ван Керкхове.
Специалист ВОЗ отдельно напомнила, что заболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с долгосрочными негативными последствиями. Ван Керкхове добавила, что "Омикрон" не стоит считать слабым, поскольку он по-прежнему опасен.
Специалист по инфекционным заболеваниям и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг ранее заявила, что "Омикрон"-штамм можно выявить по специфическим симптомам. Для этого варианта характерны усталость, заложенность носа, насморк и кашель.
В России за последние сутки госпитализировали 6 211 человек с коронавирусом. В РФ суммарно подтвердили 63 205 новых случаев коронавируса.
В Москве госпитализировали 1 040 человек с коронавирусом за сутки
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