В России госпитализировали 6 211 человек с коронавирусом за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211. Это на 37,3% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
По данным Оперштаба, снижение количества госпитализаций отмечено в 70 субъектах страны, в том числе в 49 регионах снижение больше, чем в среднем по России. Увеличение госпитализаций произошло в 12 регионах, без изменений осталось в трех регионах.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 045, до 10 023 622 человек. За сутки выявили 63 205 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 11 108 191 случай коронавирусной инфекции.
На Москву пришлось 17 528 случаев, на Санкт-Петербург – 9 535, Московскую область – 7 056, Нижегородскую область – 1 258, Свердловскую область – 883, Самарскую область – 934, Ростовскую область – 919, Воронежскую область – 799, Красноярский край – 456, Пермский край – 916, Иркутскую область – 542.
За последние сутки от последствий коронавируса умерли 679 человек, за весь период пандемии скончались 326 112 человек.
Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года.
Отмечается, что вакцина будет особенно эффективна против "Омикрон"-штамма. По словам экспертов, назальная форма поможет не только защитить от нового варианта коронавируса, но и предотвратить передачу вируса.
Москвичам рассказали, почему от "Омикрона" заболевают чаще, а госпитализируют реже
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