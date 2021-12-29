Назальная вакцина от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года

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Назальная форма вакцины от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года. Об этом сообщается в Twitter Sputnik V.
Отмечается, что вакцина будет особенно эффективна против "Омикрон"-штамма.
По словам экспертов, назальная форма поможет не только защитить от нового варианта коронавируса, но и предотвратить передачу вируса.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил совместное применение препарата от коронавируса "Спутника Лайт" и назальной вакцины. По мнению специалиста, одновременная прививка двумя препаратами не принесет вреда для здоровья человека.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие.
Симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ. В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, заложенностью носа, насморком, першением в горле, чиханием, кашлем, а также снижением аппетита.
Назальная вакцина от коронавируса будет доступна в первом квартале 2022 года
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