Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние семь недель не прекращается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей", – сказала Попова.

По ее словам, снижение заболеваемости фиксируется в 76 регионах страны.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в структуре заболеваемости 23,6% случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, а 76,7% – на другие регионы. При этом снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%. При этом, по ее словам, этого пока недостаточно, чтобы эпидемиологическую ситуацию можно было считать безопасной.

По мнению Владимира Путина, уровень коллективного иммунитета в стране необходимо поднять до 90%. Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.

