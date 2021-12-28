Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние семь недель не прекращается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей", – сказала Попова.
По ее словам, снижение заболеваемости фиксируется в 76 регионах страны.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что в структуре заболеваемости 23,6% случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, а 76,7% – на другие регионы. При этом снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, добавила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%. При этом, по ее словам, этого пока недостаточно, чтобы эпидемиологическую ситуацию можно было считать безопасной.
По мнению Владимира Путина, уровень коллективного иммунитета в стране необходимо поднять до 90%. Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.
Попова допустила, что "Омикрон"-штамм вытеснит "Дельту"
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