Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета в РФ должен достичь 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России необходимо поднять до 90%, заявил Владимир Путин. Такое мнение президент выразил в разговоре в руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которая выступала с докладом об эпидемиологической ситуации на неформальном саммите СНГ.
Когда Попова затронула тему необходимого уровня коллективного иммунитета, Путин отметил, что многие зарубежные страны значительно опережают Россию по данному показателю.
"Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90–95", – цитирует президента ТАСС.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора пояснила, что данный показатель в РФ в текущий момент составляет около 60%.
"А нужно 90", – констатировал Путин.
Попова согласилась с президентом и уточнила, что целевым является уровень иммунизации от 90 до 95%.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции назвал текущий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. Он отметил, что необходим гораздо более высокий уровень иммунизации, выразив надежду, что в следующем году этот он будет достигнут.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%. В Оперштабе пояснили, что предыдущий показатель был равен 58,2%.
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