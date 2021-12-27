В Кремле заявили о необходимости повышения уровня коллективного иммунитета в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Текущий уровень коллективного иммунитета в России является недостаточным для победы над коронавирусом, российские власти надеются на сознательность россиян в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что российские медики изучают особенности нового штамма "Омикрон", пытаясь сделать вывод о возможных последствиях его распространения. По словам Пескова, имеющейся на данный момент информации недостаточно для принятия каких-либо исчерпывающих решений, однако очевидной является необходимость повышения уровня иммунизации населения страны.
"Однозначно одно: нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас. И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", – подчеркнул Песков.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 60,4%. В Оперштабе пояснили, что за неделю этот показатель поднялся с 58,2%.
Тем не менее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал текущий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. Он отметил, что необходим коллективный иммунитет под 80%, выразив надежду, что в следующем году этот уровень будет достигнут.
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